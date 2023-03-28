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28 марта, 11:00

Что должен делать человек, чтобы принять себя, полюбить и наслаждаться жизнью

Как полюбить себя? Вопрос, терзающий многих из нас. Вот только универсального ответа нет. Каждый должен найти свой. Но мы можем подсказать, на что стоит обращать внимание в этом поиске.

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Обложка © Freepik

В жизни каждый из нас сталкивается с различными проблемами, которые часто приводят к неудовлетворённости собой. Однако для того, чтобы жить счастливо и полноценно, необходимо научиться принимать невзгоды, уметь с ними мириться и не винить себя. Дайте себе ещё одну попытку полюбить себя и свою жизнь. Что для этого сделать, сейчас подскажем.

1. Осознайте свою уникальность

Первый шаг, как полюбить себя, — это осознать, что вы уникальны и неповторимы. Что само существование имеет смысл. Не сравнивайте себя с другими людьми и не стремитесь быть кем-то, кем не являетесь. Примите достоинства и недостатки, ведь в них и заключается ваша сила.

2. Заботьтесь о себе и своём теле

Как полюбить себя. Фото © Shutterstock

Как полюбить себя. Фото © Shutterstock

Второй шаг — уважение к своему телу. Заботьтесь о здоровье, правильно питайтесь, занимайтесь спортом и отдыхайте. Вы должны чувствовать комфорт в своём теле, чтобы жить полноценно и любить себя. Не забывайте о потребностях и желаниях, найдите хобби, которое приносит удовольствие, и делайте то, что радует и наделяет уверенностью.

3. Определите ценности и приоритеты

На третьей ступени в вопросе, как полюбить себя, нужно определить ценности и приоритеты. Что для вас важно в жизни: семья, карьера, друзья, хобби? Зафиксируйте ответ в голове или выпишите, чтобы стремиться к их достижению. Но не забывайте, что жизнь — это не только работа и цели, но и радость, удовольствие и любовь. Найдите баланс между делами и личной жизнью, уделите время близким и друзьям, наслаждайтесь моментами, которые приносят вам радость. Тогда и найдёте ответ, как полюбить и принять себя.

4. Мыслите позитивно и благодарите

Четвёртый шаг — позитивное мышление и благодарность. Сосредоточьтесь на положительных аспектах своей жизни, научитесь быть благодарными за всё, что имеете, и не обращайте много внимания на негатив. Помните, мышление формирует реальность, поэтому стремитесь быть позитивными. Это подарит ещё один шанс полюбить себя. Ведь положительный настрой и благодарность за то, что уже есть, помогают привлекать в жизнь больше приятных моментов.

5. Любите себя, и жизнь полюбит вас

Как наслаждаться жизнью. Фото © Freepik / lipikstockmedia

Как наслаждаться жизнью. Фото © Freepik / lipikstockmedia

Наконец, не бойтесь проявлять любовь к себе. Делайте то, что нравится, общайтесь с теми, кто действительно близок, и дарите себе удовольствие. Любите жизнь и увидите, как изменится ваше отношение к миру и к себе. Не забывайте развлекаться и отдыхать: ходите в кино, покупайте красивые вещи, ешьте любимую еду. Жизнь прекрасна, и она действительно нас любит только тогда, когда мы любим самих себя.

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Сергей Трофимов
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