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28 марта, 10:36

Витас не понесёт наказание за прошлогоднюю драку в караоке-клубе в Москве

Полиция прекратила уголовное дело против Витаса из-за драки в караоке-клубе в Москве

<p>Певец Витас. Обложка © Getty Images / Chengdu Economic Daily</p>

Певец Витас. Обложка © Getty Images / Chengdu Economic Daily

Полиция прекратила уголовное дело против певца Витаса из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, в ходе которого артист распылил газовый баллончик в лицо одного из посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено в связи с примирением сторон", — сказал источник агентства.

Адвокат Витаса Сергей Жорин подтвердил прекращение уголовного преследования певца, но не стал комментировать детали решения.

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Напомним, 22 октября певец Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. Пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. Конфликт начался с того, что музыканту не понравилось поведение одного из гостей и он грубо попросил его удалиться. В результате на Витаса завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Певцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Никита Никонов
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