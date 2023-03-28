Витас не понесёт наказание за прошлогоднюю драку в караоке-клубе в Москве

Полиция прекратила уголовное дело против певца Витаса из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, в ходе которого артист распылил газовый баллончик в лицо одного из посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено в связи с примирением сторон", — сказал источник агентства.

Адвокат Витаса Сергей Жорин подтвердил прекращение уголовного преследования певца, но не стал комментировать детали решения.