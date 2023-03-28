5 имён женщин, которым лучше не садиться за руль

Мы не станем поддерживать стереотип о том, что женщина за рулём хуже обезьяны с гранатой. Давно уже практика показала, что девочки порой могут быть даже более аккуратными и прилежными водителями, нежели парни. Вопрос лишь в том, кто собирается сесть за руль. Некоторые женские имена наделяют своих хозяек особыми чертами характера, которые на дороге могут стать причиной опасной ситуации. Рассказываем, как зовут дамочек, кому лучше не садиться за руль.

Женское имя Лилия

Женщина по имени Лилия на дороге часто бывает нерасторопной и попадает из-за этого в ДТП. Фото © Freepik / yanalya

Красивый цветок с тонким ароматом, в честь которого и было выбрано это женское имя. Оно наделяет свою обладательницу нежностью, хрупкостью и робостью. Как водитель женщина Лилия будет осторожной и законопослушной, не рискнёт ехать со скоростью 90 км/ч, где ограничение в 80, даже если дорога пустая. Но именно в этом и кроется проблема. На дороге часто происходят ситуации, в которых требуется не только сноровка, но и быстрая реакция, умение пойти на риск. Лилия, к сожалению, часто бывает нерасторопной, из-за чего и оказывается в ДТП.

Имя Алёна

Женщина с этим красивым именем привыкла показывать себя во всей красе. Совершая какие-либо действия, редко задумывается о последствиях. Зато о том, будет ли она смотреться в моменте красиво, — да. Алёна ведёт себя на дороге достаточно агрессивно, любит кичиться крутостью, ведь на абы каких марках автомобилей ездить не станет. Если обладательница этого имени садится за руль, то только новенькой иномарки. Значит, все должны пропускать её и уважать на дороге только за это.

Инна

Носительница имени Инна за баранкой включает суперводилу и часто рискует и лихачит. Фото © Freepik

В первое время после обучения Инна ещё постарается соблюдать правила ПДД и вести себя на дороге спокойно, проявляя уважение к другим водителям. Но стоит набраться опыта и освоиться, как женщина с этим именем примется лихачить и наглеть. Чересчур уверенная в себе Инна часто оказывается бескомпромиссной — любит подрезать другие машины и гонять, что точно аукнется либо ДТП, либо конфликтом с другим водителем, кто не станет терпеть подобного отношения к себе.

Имя Мария

Женщины, названные именем Мария, иногда становятся свидетелями вещей, увидеть которые обычный человек не может. Из-за развитого воображения отвлечь дамочку за рулём можно чем угодно. К тому же именно Маши считают, что вокруг них вертится мир. Так что они не смогут пропустить входящий звонок или проигнорировать эсэмэску. Хотя по правилам пользоваться смартфоном за рулём строго запрещено. Поэтому велика вероятность большого количества аварий, если носительница имени Мария окажется за баранкой.

Женское имя Ксения

Женщина по имени Ксения ведёт себя на дороге слишком вредно и правильно, из-за чего попадает часто в передряги. Фото © Freepik