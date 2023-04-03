"Не сваливаю, как некоторые": Галустян опроверг слухи о переезде в Армению

Юморист Михаил Галустян, получивший гражданство Армении, заявил, что не собирается уезжать из России, так как считает страну своей родиной. Об этом он написал в соцсети.

"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя родина, и точка", — пишет Галустян.

Шоумен подчеркнул, что гордится своим армянским происхождением, а Армению считает "исторической и этнической родиной". Галустян надеется, что Ереван всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.