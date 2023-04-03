Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 13:15

"Не сваливаю, как некоторые": Галустян опроверг слухи о переезде в Армению

Галустян заявил, что не намерен уезжать из России после получения гражданства Армении

<p>Михаил Галустян. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Михаил Галустян. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Юморист Михаил Галустян, получивший гражданство Армении, заявил, что не собирается уезжать из России, так как считает страну своей родиной. Об этом он написал в соцсети.

"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия моя родина, и точка", пишет Галустян.

Шоумен подчеркнул, что гордится своим армянским происхождением, а Армению считает "исторической и этнической родиной". Галустян надеется, что Ереван всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

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Напомним, юморист Михаил Галустян получил гражданство Армении. Он отметил, что "справедливость восторжествовала". По его словам, он пошёл "по самому честному и правильному пути", официально подав документы в органы.

Татьяна Миссуми
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