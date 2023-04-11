После отмены в России Иван Ургант скатился до концертов в переходах

Шоумен Иван Ургант одним из первых раскритиковал российскую СВО и, покинув родину, принципиально и гордо удалился в неизвестном направлении. Тогда же он исчез не только с Первого канала, но и из соцсетей. Какое-то время актёр ещё пытался всех убедить, что просто отправился в отпуск. Однако вряд ли остался хоть один человек, который в это верит.

Вчера в Сети появилось видео с подписью "Теперь выступает где-то в переходах". На нём телеведущий играет на жёлтом пианино прямо на улице. Где сейчас живёт Иван Ургант? На заднем фоне развеваются южнокорейские флаги, по окружающим пейзажам можно предположить, что музыкант решил подзаработать в Южной Корее, но точных данных о местоположении Урганта нет. Судя по внешнему виду артиста (удобная спортивная одежда и рюкзак за спиной), он то ли и правда сейчас находится в отпуске, то ли предпочитает носить все свои пожитки с собой, ведь дома, в России, его больше никто не ждёт.

Где сейчас Иван Ургант? Играет в переходах на пианино. Видео © T.me / "Немалахов"