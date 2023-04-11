Рэпер Pharaoh пнул кроссовок со сцены прямо в фанатку
Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) на своём концерте в Москве случайно ударил чужим кроссовком одну из своих поклонниц. Обувь на сцену бросил кто-то из фанатов, а когда артист пнул её обратно — задел неизвестную девушку. Соответствующие кадры публикует телеграм-канал Star News.
Pharaoh пинает кроссовок в фанатку. Видео © Telegram / Star News
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"Дорогая, прости меня, пожалуйста... Я клянусь, я этого не хотел", — сказал он, после чего вернул кроссовок владельцу.
Ранее стало известно, что Pharaoh женился. Избранницей рэпера стала финалистка "Битвы экстрасенсов" Соня Егорова, с которой он встречается с прошлого года. Девушка подтвердила слухи, показав фото руки артиста с кольцом.
Telegram / Star News