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11 апреля, 09:10

"Он со мной не разговаривает!": Супруга Бедроса Киркорова узнала из СМИ о намерении певца развестись

Бедрос Киркоров не сообщил супруге о намерении развестись после 26 лет брака

<p>Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Болгарский и российский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров не сообщил супруге Людмиле Смирновой о намерении развестись с ней после 26 лет совместной жизни. По крайней мере, об этом заявляет сама жена 90-летнего исполнителя, которая утверждает, что они даже не разговаривают.

"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — лаконично высказалась Людмила Смирнова в беседе с корреспондентом "Абзаца".

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На прошлой неделе стало известно, что Бедрос Киркоров решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой из-за новой любви. Сын певца Филипп Киркоров рад, что его отец в свои годы "живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает".

Андрей Бражников
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