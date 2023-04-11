"Он со мной не разговаривает!": Супруга Бедроса Киркорова узнала из СМИ о намерении певца развестись

Болгарский и российский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров не сообщил супруге Людмиле Смирновой о намерении развестись с ней после 26 лет совместной жизни. По крайней мере, об этом заявляет сама жена 90-летнего исполнителя, которая утверждает, что они даже не разговаривают.

"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — лаконично высказалась Людмила Смирнова в беседе с корреспондентом "Абзаца".