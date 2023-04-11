"Он со мной не разговаривает!": Супруга Бедроса Киркорова узнала из СМИ о намерении певца развестись
Бедрос Киркоров не сообщил супруге о намерении развестись после 26 лет брака
Людмила Смирнова и Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Болгарский и российский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров не сообщил супруге Людмиле Смирновой о намерении развестись с ней после 26 лет совместной жизни. По крайней мере, об этом заявляет сама жена 90-летнего исполнителя, которая утверждает, что они даже не разговаривают.
"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — лаконично высказалась Людмила Смирнова в беседе с корреспондентом "Абзаца".
На прошлой неделе стало известно, что Бедрос Киркоров решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой из-за новой любви. Сын певца Филипп Киркоров рад, что его отец в свои годы "живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает".