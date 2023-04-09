ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 18:58

Адвокат Добровинский уже занялся разделом имущества Бедроса Киркорова и его жены

Адвокат Добровинский заявил, что уже занимается разводом Бедроса Киркорова

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда, Вадим Тараканов</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда, Вадим Тараканов

Известный адвокат Александр Добровинский рассказал Лайфу, что Бедрос Киркоров обратился к нему по поводу раздела имущества, совместно нажитого с женой Людмилой. Он подтвердил намерение народного артиста России разойтись с супругой после 26 лет совместной жизни.

"Да, действительно некоторое время назад Бедрос Киркоров обратился ко мне с этим вопросом. Я изучаю все документы, касающиеся совместно нажитого имущества, и скоро начнём сам процесс", сказал он.

Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь из-за проблем с дыханием

Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь из-за проблем с дыханием

Недавно стало известно, что Бедрос Киркоров в возрасте 90 лет решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой. Причина — новая любовь. Сам Филипп Киркоров рад, что его отец в свои годы "живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает".

Ольга Годуненко
  • Новости
  • киркоровбедрос
  • Александр Добровинский
  • Комментарии Лайфу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров