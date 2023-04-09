Адвокат Добровинский уже занялся разделом имущества Бедроса Киркорова и его жены
Адвокат Добровинский заявил, что уже занимается разводом Бедроса Киркорова
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда, Вадим Тараканов
Известный адвокат Александр Добровинский рассказал Лайфу, что Бедрос Киркоров обратился к нему по поводу раздела имущества, совместно нажитого с женой Людмилой. Он подтвердил намерение народного артиста России разойтись с супругой после 26 лет совместной жизни.
"Да, действительно некоторое время назад Бедрос Киркоров обратился ко мне с этим вопросом. Я изучаю все документы, касающиеся совместно нажитого имущества, и скоро начнём сам процесс", — сказал он.
Недавно стало известно, что Бедрос Киркоров в возрасте 90 лет решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой. Причина — новая любовь. Сам Филипп Киркоров рад, что его отец в свои годы "живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает".