Адвокат Добровинский уже занялся разделом имущества Бедроса Киркорова и его жены

Известный адвокат Александр Добровинский рассказал Лайфу, что Бедрос Киркоров обратился к нему по поводу раздела имущества, совместно нажитого с женой Людмилой. Он подтвердил намерение народного артиста России разойтись с супругой после 26 лет совместной жизни.

"Да, действительно некоторое время назад Бедрос Киркоров обратился ко мне с этим вопросом. Я изучаю все документы, касающиеся совместно нажитого имущества, и скоро начнём сам процесс", — сказал он.