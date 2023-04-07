Гороскоп страхов: Астролог раскрыла, чего сильнее всего боятся все знаки зодиака

С одной стороны, все люди индивидуальны, никогда вы не найдёте двух одинаковых персон. С другой — есть так называемые парные знаки зодиаков, которые наделены противоположными качествами, но одновременно с этим они схожи в определённых важных вещах. И как раз у их носителей, по словам астролога Татьяны Стрельцовой, могут совпадать стремления по жизни и страхи. Так чего же боятся разные знаки зодиака?

Знаки зодиака Овен и Весы не переносят и очень сильно боятся одиночества. Представителям огненной стихии необходимо самовыражаться и получать внимание, а воздушной — иметь рядом человека, который сумеет энергетически подпитывать.

Какие страхи могут быть одинаковыми у знаков зодиака Рак и Козерог? Обоим очень важно чувствовать стабильность и твёрдо стоять ногами на земле. Поэтому сильнее всего они боятся остаться без недвижимости.

Ещё одни парные знаки зодиака — Телец и Скорпион. Люди этих созвездий сильнее всего переживают за деньги и ресурсы, боясь остаться без них. Потому они нацелены на стабильность и финансовую обеспеченность.

Какие страхи у разных знаков зодиака? Фото © Shutterstock

"Львы и Водолеи безумно боятся, что их будут считать заурядными. Ведь это самые яркие, творческие знаки, которым важно выделяться среди других. Львам — красотой и статусом, Водолеям — своей экстраординарностью", — рассказывает астролог Татьяна Стрельцова "Москве 24".

Знаки зодиака Близнецы и Стрельцы по гороскопу считаются свободолюбивыми интеллектуалами. Поэтому главным страхом их обладателей окажется изоляция без возможности перемещаться и узнавать что-то новое.