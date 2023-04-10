Накрыло снежной метелью: В Иркутск внезапно вернулась зима и оставила людей без света
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильной метели
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра и снега. Обложка © t.me / "Красный Иркутск"
Оперативные службы Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за обрушившейся на регион сильнейшей метели и ветра. Об этом рассказал губернатор области Игорь Кобзев.
Сильная метель обрушилась на Иркутскую область 10 апреля. Видео © t.me / Иркутск №1 / VK / Инцидент | Иркутск
"В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 м/с. Утром было ограничено движение для большегрузов на трассе "Байкал", — написал он в телеграм-канале и добавил, что также было нарушено электроснабжение в нескольких округах и районах Иркутска.
В социальных сетях жители делятся кадрами непогоды. На них видно силу метели, накрывшей регион. Водителям приходится буквально разглядывать дорогу, ветер уже свалил несколько фонарных столбов и дорожных знаков.
Ранее Лайф писал, что на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Из-за этого десятки тысяч жителей остались без света, а на трассе М4 "Дон" тысячи автомобилей застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. В заторе оказалось более 30 автобусов, в которых находилось свыше 760 пассажиров. Вечером 31 марта стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено.