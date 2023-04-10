Накрыло снежной метелью: В Иркутск внезапно вернулась зима и оставила людей без света

Оперативные службы Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за обрушившейся на регион сильнейшей метели и ветра. Об этом рассказал губернатор области Игорь Кобзев.

"В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 м/с. Утром было ограничено движение для большегрузов на трассе "Байкал", — написал он в телеграм-канале и добавил, что также было нарушено электроснабжение в нескольких округах и районах Иркутска.