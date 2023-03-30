Режут отбойники: Сотни машин застряли в снежном плену на трассе под Ростовом из-за метели
В пяти муниципалитетах Ростовской области введён режим ЧС, трасса М4 "Дон" перекрыта
Жители Ростовской области оказались в настоящем ледяном плену из-за внезапно обрушившегося на регион снежного апокалипсиса. Трассы заблокированы, а в магазинах и на заправках — огромные очереди, ведь люди не знают, какие сюрпризы им ещё преподнесёт погода. По словам губернатора региона Василия Голубева, в Шахтах и четырёх районах области уже объявлен режим ЧС.
Снежная метель вызвала коллапс на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Видео © t.me / Василий Голубев / 161.RU | Новости Ростова / Ростовская телега
"В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах", — написал он в телеграм-канале.
По данным синоптиков, внезапно обрушившийся снегопад — самый поздний за последние десятилетия. Он уже привёл к тому, что движение по федеральной трассе М4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина было закрыто, а на заправках и в магазинах скапливаются огромные очереди. Люди по несколько часов стоят в пробках на дорогах, сотрудниками МЧС развёрнуты пункты обогрева.
По данным источника SHOT из службы безопасности дорожного движения, движение на федеральной трассе могут запустить минимум через сутки. Он также назвал ситуацию очень серьёзной. Власти предпринимают всё необходимое для помощи людям. Как только появится возможность, будет организован подвоз топлива и продуктов на место, а при необходимости будет организована эвакуация людей.
Спасатели организовали три места, где демонтируют ограждения для разворота автомобилей в обратную сторону. Уже был разрезан отбойник на 975-м километре.
Спасатели разрезают ограждения для разворота автомобилей на трассе М4 "Дон". Видео © t.me / МЧС России
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Лайф ранее рассказывал о том, что на федеральной автомобильной дороге М4 "Дон" образовалась огромная пробка: легковушки и грузовые фуры встали на трассе из-за неожиданно выпавшего снега. В итоге в снежном плену между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались буквально заблокированы несколько тысяч авто. Одни уже попали в ДТП, а другие просто не могут ехать дальше из-за летней резины.
Кадр видео t.me / Василий Голубев