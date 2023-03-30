"Ситуация аховая": Пленники снежной бури на дороге в Териберку показали белый ад с затором из 40 машин

Женщину с детьми, спасённую из снежной бури на дороге в Териберку Мурманской области, спасатели вывозили на снегоходах. Более 20 человек, застрявших на трассе из-за непогоды, также были успешно эвакуированы. Подробности инцидента публикует телеканал "Звезда".

Кадры с места затора под Мурманском. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Мы едем в автобусе в Мурманск — женщины, дети и двое мужчин. Остальные мужчины остались там. Нас 24 человека. Там порядка 20 машин, бензина, конечно, ни у кого не осталось. Прошли почти сутки, еды нет, питья нет", — рассказала Марина Крылова.

По информации МЧС, всего из-за снегопада на подъезде к Териберке под Мурманском застряли порядка 40 машин. Затор произошёл из-за того, что автомобили въехали на закрытый участок автодороги, который был перекрыт по погодным условиям.

Застрявшие под Мурманском водители сняли на камеру затор на трассе. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Люди, зная, что дорога закрыта, всё же решили поехать. И, ожидаемо, застряли", — заявил заместитель губернатора Мурманской области, министр региональной безопасности Артём Долгов.

Администрация развернула для спасённых из снежного плена пункт обогрева. Очевидцы позднее поделились кадрами с места, на которых видно масштаб стихии. Хотя некоторые восприняли инцидент как приключение и начали делать фото и видео на память.