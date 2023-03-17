В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега

Магадан на текущей неделе накрыло снежным циклоном, за четыре дня выпала месячная норма осадков. Об этом заявила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Колымского УГМС Марина Балдина.

"В Магадане выпал 21 миллиметр осадков, в Талоне — 43 миллиметра осадков, что составило месячную норму для марта. Значительно увеличилась высота снежного покрова. В Магадане — 27 сантиметров, в Талоне — на 36 сантиметров. Это жители Магадана уже ощутили", — рассказала синоптик в беседе с РИА "Новости".

Снег в Магадане будет идти до конца недели, добавила она. А вот с 20 марта погода наладится и резко похолодает. Сейчас городские коммунальные службы находятся на усиленном режиме работы, в Магадане и нескольких округах объявлена лавинная опасность. Также закрыта для проезда трасса Магадан – Балаганное – Талон из-за нулевой видимости.