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15 марта, 15:29

Резкое потепление и дожди в Петербурге значительно растопили сугробы

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге за сутки стала меньше на 18 сантиметров

За сутки из-за резкого потепления и дождей в Санкт-Петербурге высота снежного покрова снизилась на 18 сантиметров и теперь составляет девять сантиметров. Об этом рассказал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург за сутки растопил две трети от имевшегося снега: высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров и сегодня утром составила девять сантиметров", — цитирует эксперта газета "Петербургский дневник".

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Ранее Лайф писал о том, что 12 марта в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это сопровождалось низким атмосферным давлением.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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