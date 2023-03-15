Резкое потепление и дожди в Петербурге значительно растопили сугробы

За сутки из-за резкого потепления и дождей в Санкт-Петербурге высота снежного покрова снизилась на 18 сантиметров и теперь составляет девять сантиметров. Об этом рассказал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург за сутки растопил две трети от имевшегося снега: высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров и сегодня утром составила девять сантиметров", — цитирует эксперта газета "Петербургский дневник".