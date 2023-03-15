Резкое потепление и дожди в Петербурге значительно растопили сугробы
Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге за сутки стала меньше на 18 сантиметров
За сутки из-за резкого потепления и дождей в Санкт-Петербурге высота снежного покрова снизилась на 18 сантиметров и теперь составляет девять сантиметров. Об этом рассказал специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
"Санкт-Петербург за сутки растопил две трети от имевшегося снега: высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров и сегодня утром составила девять сантиметров", — цитирует эксперта газета "Петербургский дневник".
Ранее Лайф писал о том, что 12 марта в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это сопровождалось низким атмосферным давлением.
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