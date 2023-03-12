Шокированные жители Владивостока делятся зрелищными видео снежного апокалипсиса в марте

Сегодня утром Владивосток накрыл сильнейший снегопад. На дорогах зафиксировано множество аварий, а дорожные службы работают в усиленном режиме. Кадрами последствий снежного апокалипсиса делятся местные жители в социальных сетях.

Последствия мощного снегопада во Владивостоке. Видео © vk.com / Mishechnyi Trash / Мой Владивосток

Высота сугробов уже превысила десять сантиметров, скорость ветра, по оценке синоптиков, может достигать 27 м/с. В мэрии сообщили, что последствия аварии устраняют 154 спецмашины. Автомобилистов просят не выезжать на улицы, а большегрузам запретили въезд в город.