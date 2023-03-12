Шокированные жители Владивостока делятся зрелищными видео снежного апокалипсиса в марте
Очевидцы делятся в Сети последствиями снегопада во Владивостоке
Сегодня утром Владивосток накрыл сильнейший снегопад. На дорогах зафиксировано множество аварий, а дорожные службы работают в усиленном режиме. Кадрами последствий снежного апокалипсиса делятся местные жители в социальных сетях.
Последствия мощного снегопада во Владивостоке. Видео © vk.com / Mishechnyi Trash / Мой Владивосток
Высота сугробов уже превысила десять сантиметров, скорость ветра, по оценке синоптиков, может достигать 27 м/с. В мэрии сообщили, что последствия аварии устраняют 154 спецмашины. Автомобилистов просят не выезжать на улицы, а большегрузам запретили въезд в город.
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Несколько дней назад жителей Приморья предупредили о мощном циклоне, который принесёт в край осадки. Синоптики Примгидромета объявили штормовое предупреждение. В связи с этим в школах Владивостока для учеников объявили свободное посещение занятий.
vk.com / Mishechnyi Trash / Мой Владивосток