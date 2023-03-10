Грелись собственными шубами: В Якутии спасли тамбовских продавцов меха, застрявших на закрытой дороге в –50

В Якутии команда из трёх человек спасла приезжих предпринимателей. Как пишет kp.ru со ссылкой на УМВД РФ по республике, 37-летний Евгений и 61-летний Александр из Тамбовской области купили оптом у себя на родине шубы и намеревались реализовать их на Севере в два раза дороже.

Однако к поездке они не подготовились: в незнакомый и суровый край коммерсанты отправились на внедорожнике "Ниссан", предварительно не ознакомившись с особенностями местных дорог. Причём уже в ходе "командировки" оказалось, что их товар не интересует местное население, предпочитающее дублёнки и пуховики. После Якутска мужчины проехали ещё 2100 километров, периодически заезжая в редкие населённые пункты и планируя доехать до Казачьего и Тикси, однако по дороге они потерялись.

Тревогу забила жена Евгения, на связь с которой тот не выходил уже четвёртый день. 25 января она позвонила в полицию, а те участковому посёлка Депутатского Евгению Першину. С собой страж порядка взял начальника местного филиала "Дорог Арктики" Олега Максимова и его водителя Вячеслава Алабия. В тундру поисковый отряд выдвинулся на вездеходе ТРЭКОЛ (вездеход с большими колёсами на базе отечественного автопрома).

Спасители тамбовских предпринимателей (слева направо) Вячеслав Абабий, Евгений Першин и Олег Максимов и их ТРЭКОЛ. Фото © Пресс-служба УМВД РФ по Республике Саха (Якутия)

"У нас держалось минус 50 [градусов]... Наши северные люди в такой мороз без надобности за дверь не выезжают. А эти... Одним словом — приезжие "с юга"... Стал отрабатывать версии, куда могли поехать. У нас иномарки довольно редки, если бы кто видел внедорожник, да ещё с номерами другого региона, однозначно бы запомнили", — рассказал Першин.

В качестве предполагаемого маршрута "южан" подозрения пали на закрытый и нечищеный зимник (сезонная снежная дорога) к Казачьему, однако перед поворотом на него стоит "кирпич", не увидеть который проблематично. Тем не менее поисковый отряд выдвинулся туда и по приезде обнаружил тот самый внедорожник, обложенный со всех сторон шубами. По словам участкового, они с минуту сидели молча, ожидая, что увидят в автомобиле уже бездыханные тела. Однако, открыв двери, перед ними оказались две укутанные в меха и вполне живые фигуры.

Уже в вездеходе ТРЭКОЛ тамбовцы рассказали, что "кирпич" они не увидели, а как забуксовали, решили подложить меха под колёса, дабы выехать. Не добившись результата, "южане" попытались пешком дойти до цивилизации, однако суровая северная погода вынудила их вернуться обратно. Ожидая чуда, коммерсанты экономили бензин и еду, но всё это через несколько дней закончилось. Последние сутки они провели в полной уверенности, что это конец.

Примечательно, что обитатели "Большой земли" даже не отблагодарили своих спасителей. По словам Алабия, те неделю жили в местной гостинице, а при случайной встрече у магазина просто промолчали.