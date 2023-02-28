Что делать, если застрял в многочасовом заторе на трассе — советы спасателя

Если автомобилист предполагает, что может застрять на несколько часов из-за затора на трассе, ему следует заранее подготовиться. Как именно, рассказал инструктор курса "Дорога спасения" петербургского учебного центра "Медицина чрезвычайных ситуаций" Дмитрий Дубатовка в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам эксперта, в первую очередь нужно обеспечить горячее питьё и элементарный сухой паёк.

"Я знаю продвинутых автомобилистов, у которых в машине всегда есть запас воды, плитка и котелок, но это люди, которые практикуют автотуризм, и для них это норма. В обычном же случае возьмите с собой двухлитровый термос с кипятком или уже готовым чаем или кофе — кому что предпочтительнее. Предпочтение тоже важно — в стрессовой ситуации привычный напиток поможет сохранить или обрести спокойствие, необходимое для понимания дальнейших действий", — отметил инструктор.

В качестве сухого пайка подойдут как бутерброды, так и орехово-фруктовые смеси. Также Дубатовка подчеркнул, что необходим запас обычной питьевой воды. Можно пить и талый снег, главное — собрать его подальше от дороги, дать воде отстояться и использовать три четверти объёма. Нижний слой лучше не употреблять, предупреждает специалист.

"Аптечку тоже следует содержать в порядке, причём она должна предусматривать индивидуальные потребности: астматику нужен резервный ингалятор, а диабетику — запас инсулина", — пояснил спасатель.

Ещё одним немаловажным моментом является посещение туалета. Эксперт отмечает, что сходить нужно, даже если не хочется. Кроме того, не стоит надевать комбинезоны, которые будут мешать справить естественную нужду. Также с собой можно взять небольшой тент, которые прикроет от посторонних при необходимости.