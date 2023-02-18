Не всем нужно: Эксперт назвал плюсы и большой минус использования автоодеяла

Утеплитель для подкапотного пространства автомобиля, называемый в народе автоодеялом, имеет ряд плюсов, но и минусы есть. Главный недостаток — риск возгорания. Об этом предупредил читателей Лайфа эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

По его словам, термоодеяло сохраняет тепло в двигателе до четырёх часов. В то же время радиатор оно не закрывает, поэтому охлаждению при движении не мешает. Важно подбирать автомобильное одеяло чётко по размеру моторного отсека.

Эксперт посоветовал учитывать, из чего изготовлено автоодеяло. Он предупредил, что войлочное, которое все ценят за соотношение невысокой цены и способности долго сохранять тепло, небезопасно, так как выдерживает температуру до 300 градусов Цельсия и может загореться. К тому же уже через сезон оно деформируется и начинает плохо пахнуть.

Автоодеяло из стекловолокна по своим качествам похоже на войлочное, но выдерживает уже до 800 градусов, правда, и стоит дороже. Одеяло из муллитокремнезёмистого материала изготавливается из алюминия и оксида кремния. Оно самое дорогое, потому как выдерживает до 1200 градусов Цельсия.

В числе преимуществ автоодеял эксперт назвал быстрый прогрев мотора, что сокращает время ожидания на десять минут. Кроме того, укрытый мотор остывает вдвое медленнее.

"Также оно обеспечивает шумоизоляцию и поглощает звуки работы двигателя, защищает от пыли и грязи — двигатель и другие узлы остаются чистыми. Кроме того, автоодеяло способствует отсутствию наледи на капоте: снег тает естественно, что увеличивает срок службы ЛКП", — подчеркнул Соколов.

Среди минусов же специалист упомянул перекрывание доступа к некоторым частям двигателя. К тому же использование термоодеяла должно быть оправдано климатом региона. Если вы, например, работаете таксистом в Новосибирске, девайс придётся кстати. А если живёте в средней полосе России и ездите только на работу и обратно, покупка вряд ли будет целесообразна.