В Москве 12 марта выпала почти половина месячной нормы осадков
В Москве 12 марта выпало около 40% месячной нормы осадков. Кроме того, всё сопровождалось низким атмосферным давлением, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Этот день вошёл в четвёрку дней с очень низким давлением за все 145 лет метеорологических наблюдений. Оно опустилось до 723,5 мм рт. ст. Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался", — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.
В среднем за 31 день марта выпадает 39 мм осадков, указал Вильфанд. За воскресенье на столицу обрушилось около 40% этой нормы: в Москве был дождь, ледяной дождь, снег, а также мокрый снег.
По словам синоптика, 13 марта, в понедельник, обильных осадков в Москве не будет. Однако ожидается сильная гололедица и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей Москвы скоро ждёт небольшое потепление. В четверг, 16 марта, температура воздуха в российской столице достигнет восьми градусов, благодаря чему сугробы немного подтают.
АГН "Москва" / Софья Сандурская