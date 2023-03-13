В Москве 12 марта выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве 12 марта выпало около 40% месячной нормы осадков. Кроме того, всё сопровождалось низким атмосферным давлением, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот день вошёл в четвёрку дней с очень низким давлением за все 145 лет метеорологических наблюдений. Оно опустилось до 723,5 мм рт. ст. Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался", — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

В среднем за 31 день марта выпадает 39 мм осадков, указал Вильфанд. За воскресенье на столицу обрушилось около 40% этой нормы: в Москве был дождь, ледяной дождь, снег, а также мокрый снег.

По словам синоптика, 13 марта, в понедельник, обильных осадков в Москве не будет. Однако ожидается сильная гололедица и порывистый ветер до 15 метров в секунду.