Сугробы немного подтают: Москвичам пообещали потепление до плюс восьми градусов

Жителей Москвы скоро ждёт небольшое потепление. В четверг, 16 марта, температура воздуха в российской столице достигнет восьми градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг очередная фронтальная система испортит погоду: пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Ночью — минус один – плюс четыре, днём — плюс три-восемь", — написал синоптик в телеграм-канале.

По его словам, в условиях оттепели сугробы подтают с 39 сантиметров до 25. Также в предстоящий четверг вернутся в норму показания барометров. Метеоролог добавил, что первая половина недели ожидается ветреной.

Тишковец также указал, что во вторник, 14 марта, в Москве ожидается тёплый атмосферный фронт со снеговыми тучами. Днём температура поднимется до пяти градусов, а в среду, 15 марта, небо очистится от облаков. Метеоролог подчеркнул, что в конце марта и в апреле прогнозируется неоднократное возвращение холода, поэтому ожидание скорого наступления весны пока преждевременно.