Жителей Москвы предупредили о гололедице из-за ледяного дождя

В Москве в ночь на 12 марта начался ледяной дождь, это может привести к образованию гололедицы. Жителей столицы предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства российской столицы.

Согласно сообщению в телеграм-канале комплекса, пешеходам стоит быть аккуратнее на улице, а автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.