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11 марта, 22:55

Жителей Москвы предупредили о гололедице из-за ледяного дождя

В Москве в ночь на 12 марта начался ледяной дождь, это может привести к образованию гололедицы. Жителей столицы предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства российской столицы.

Согласно сообщению в телеграм-канале комплекса, пешеходам стоит быть аккуратнее на улице, а автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Москвичи не ощутят весеннее тепло на выходных, и вот почему

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Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал жителям Москвы тёплую погоду на следующей неделе. Однако "откат в зиму" ещё будет, хоть и ненадолго.

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Unsplash

Иван Косицын
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