Жителей Москвы предупредили о гололедице из-за ледяного дождя
В Москве в ночь на 12 марта начался ледяной дождь, это может привести к образованию гололедицы. Жителей столицы предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства российской столицы.
Согласно сообщению в телеграм-канале комплекса, пешеходам стоит быть аккуратнее на улице, а автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.
Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал жителям Москвы тёплую погоду на следующей неделе. Однако "откат в зиму" ещё будет, хоть и ненадолго.
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