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16 марта, 05:00

Названы города-миллионники России, где в выходные ударят морозы

В городах-миллионниках России в субботу будет температура от нуля и выше

В грядущие субботу и воскресенье (18 и 19 марта) жителей российских городов-миллионников ждёт относительно тёплая погода. В первый день выходных ни в одном из них не ожидаются морозы, а вот затем в некоторых немного похолодает. Такой прогноз составили в "Яндекс.Погоде".

"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 18 марта москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха поднимется до 0 °С, а скорость ветра составит 2,5 метра в секунду. В воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет 0 °С", — рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников 18 марта теплее всего будет жителям Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа. Теплее станет также в сибирских и уральских городах. Например, плюсовая температура ожидается в Красноярске. А вот холоднее всего будет в Новосибирске, Перми, Челябинске и Екатеринбурге: в этих городах среднесуточная температура достигнет –3 °С.

Погода 18 марта в городах-миллионниках:

Волгоград — пасмурно, +7 °С;

Воронеж — малооблачно, +5 °С;

Екатеринбург — дождь со снегом, +3 °С;

Казань — пасмурно, +1 °С;

Красноярск — малооблачно, +8 °С;

Москва — облачно с прояснениями, 0 °С;

Нижний Новгород — облачно с прояснениями, 0 °С;

Новосибирск — пасмурно, +2 °С;

Омск — пасмурно, +5 °С;

Пермь — дождь со снегом, 0 °С;

Ростов-на-Дону — пасмурно, +11 °С;

Самара — дождь со снегом, +2 °С;

Санкт-Петербург — пасмурно, +2 °С;

Уфа — дождь со снегом, +2 °С;

Челябинск — пасмурно, +8 °С.

Погода 19 марта в городах-миллионниках:

Волгоград — небольшой дождь, +5 С°;

Воронеж — пасмурно, +4 С°;

Екатеринбург — облачно с прояснениями, –3 °С;

Казань — пасмурно, 0 С°;

Красноярск — пасмурно, +6 °С;

Москва — пасмурно, 0 °С;

Нижний Новгород — пасмурно, 0 °С;

Новосибирск — снег, –1 °С;

Омск — небольшой снег, –3 °С;

Пермь — облачно с прояснениями, –1 °С;

Ростов-на-Дону — пасмурно, +9 °С;

Самара — облачно, с прояснениями, +2 °С;

Санкт-Петербург — дождь со снегом, +2 °С;

Уфа — ясно, 0 °С;

Челябинск — ясно, –1 °С.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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