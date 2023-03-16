Названы города-миллионники России, где в выходные ударят морозы
В городах-миллионниках России в субботу будет температура от нуля и выше
В грядущие субботу и воскресенье (18 и 19 марта) жителей российских городов-миллионников ждёт относительно тёплая погода. В первый день выходных ни в одном из них не ожидаются морозы, а вот затем в некоторых немного похолодает. Такой прогноз составили в "Яндекс.Погоде".
"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 18 марта москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха поднимется до 0 °С, а скорость ветра составит 2,5 метра в секунду. В воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет 0 °С", — рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
Среди российских городов-миллионников 18 марта теплее всего будет жителям Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа. Теплее станет также в сибирских и уральских городах. Например, плюсовая температура ожидается в Красноярске. А вот холоднее всего будет в Новосибирске, Перми, Челябинске и Екатеринбурге: в этих городах среднесуточная температура достигнет –3 °С.
Погода 18 марта в городах-миллионниках:
Волгоград — пасмурно, +7 °С;
Воронеж — малооблачно, +5 °С;
Екатеринбург — дождь со снегом, +3 °С;
Казань — пасмурно, +1 °С;
Красноярск — малооблачно, +8 °С;
Москва — облачно с прояснениями, 0 °С;
Нижний Новгород — облачно с прояснениями, 0 °С;
Новосибирск — пасмурно, +2 °С;
Омск — пасмурно, +5 °С;
Пермь — дождь со снегом, 0 °С;
Ростов-на-Дону — пасмурно, +11 °С;
Самара — дождь со снегом, +2 °С;
Санкт-Петербург — пасмурно, +2 °С;
Уфа — дождь со снегом, +2 °С;
Челябинск — пасмурно, +8 °С.
Погода 19 марта в городах-миллионниках:
Волгоград — небольшой дождь, +5 С°;
Воронеж — пасмурно, +4 С°;
Екатеринбург — облачно с прояснениями, –3 °С;
Казань — пасмурно, 0 С°;
Красноярск — пасмурно, +6 °С;
Москва — пасмурно, 0 °С;
Нижний Новгород — пасмурно, 0 °С;
Новосибирск — снег, –1 °С;
Омск — небольшой снег, –3 °С;
Пермь — облачно с прояснениями, –1 °С;
Ростов-на-Дону — пасмурно, +9 °С;
Самара — облачно, с прояснениями, +2 °С;
Санкт-Петербург — дождь со снегом, +2 °С;
Уфа — ясно, 0 °С;
Челябинск — ясно, –1 °С.
Ранее Лайф писал, что за сутки из-за резкого потепления и дождей высота снежного покрова в Петербурге сократилась на 18 сантиметров и теперь составляет девять сантиметров.
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