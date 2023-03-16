Названы города-миллионники России, где в выходные ударят морозы

В грядущие субботу и воскресенье (18 и 19 марта) жителей российских городов-миллионников ждёт относительно тёплая погода. В первый день выходных ни в одном из них не ожидаются морозы, а вот затем в некоторых немного похолодает. Такой прогноз составили в "Яндекс.Погоде".

"Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 18 марта москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха поднимется до 0 °С, а скорость ветра составит 2,5 метра в секунду. В воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет 0 °С", — рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионников 18 марта теплее всего будет жителям Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа. Теплее станет также в сибирских и уральских городах. Например, плюсовая температура ожидается в Красноярске. А вот холоднее всего будет в Новосибирске, Перми, Челябинске и Екатеринбурге: в этих городах среднесуточная температура достигнет –3 °С.

Погода 18 марта в городах-миллионниках: Волгоград — пасмурно, +7 °С; Воронеж — малооблачно, +5 °С; Екатеринбург — дождь со снегом, +3 °С; Казань — пасмурно, +1 °С; Красноярск — малооблачно, +8 °С; Москва — облачно с прояснениями, 0 °С; Нижний Новгород — облачно с прояснениями, 0 °С; Новосибирск — пасмурно, +2 °С; Омск — пасмурно, +5 °С; Пермь — дождь со снегом, 0 °С; Ростов-на-Дону — пасмурно, +11 °С; Самара — дождь со снегом, +2 °С; Санкт-Петербург — пасмурно, +2 °С; Уфа — дождь со снегом, +2 °С; Челябинск — пасмурно, +8 °С.

Погода 19 марта в городах-миллионниках: Волгоград — небольшой дождь, +5 С°; Воронеж — пасмурно, +4 С°; Екатеринбург — облачно с прояснениями, –3 °С; Казань — пасмурно, 0 С°; Красноярск — пасмурно, +6 °С; Москва — пасмурно, 0 °С; Нижний Новгород — пасмурно, 0 °С; Новосибирск — снег, –1 °С; Омск — небольшой снег, –3 °С; Пермь — облачно с прояснениями, –1 °С; Ростов-на-Дону — пасмурно, +9 °С; Самара — облачно, с прояснениями, +2 °С; Санкт-Петербург — дождь со снегом, +2 °С; Уфа — ясно, 0 °С; Челябинск — ясно, –1 °С.