Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон"

Легковушки и грузовые фуры встали на трассе из-за неожиданно выпавшего снега. В итоге в снежном плену между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались буквально заблокированы несколько тысяч авто. Одни уже попали в ДТП, а другие просто не могут ехать дальше из-за летней резины.