Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон"
На трассе М4 "Дон" из-за сильного снегопада образовалась пробка длиной 50 километров
На федеральной автомобильной дороге М4 "Дон" образовалась огромная пробка, её длина достигает почти полсотни километров. Кадры с трассы публикует телеграм-канал SHOT.
Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон". Видео © Telegram / SHOT
Легковушки и грузовые фуры встали на трассе из-за неожиданно выпавшего снега. В итоге в снежном плену между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались буквально заблокированы несколько тысяч авто. Одни уже попали в ДТП, а другие просто не могут ехать дальше из-за летней резины.
Ранее Лайф рассказывал о ситуации в Мурманской области, где в снежному плену на дороге в Териберку оказались около 40 авто. К счастью, удалось успешно эвакуировать более 20 человек.
Telegram / SHOT