Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 13:59

Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон"

На трассе М4 "Дон" из-за сильного снегопада образовалась пробка длиной 50 километров

На федеральной автомобильной дороге М4 "Дон" образовалась огромная пробка, её длина достигает почти полсотни километров. Кадры с трассы публикует телеграм-канал SHOT.

Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон". Видео © Telegram / SHOT

Легковушки и грузовые фуры встали на трассе из-за неожиданно выпавшего снега. В итоге в снежном плену между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались буквально заблокированы несколько тысяч авто. Одни уже попали в ДТП, а другие просто не могут ехать дальше из-за летней резины.

Водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы

Водитель BMW насмерть сбил женщину на юго-востоке Москвы

Ранее Лайф рассказывал о ситуации в Мурманской области, где в снежному плену на дороге в Териберку оказались около 40 авто. К счастью, удалось успешно эвакуировать более 20 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров