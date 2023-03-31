На трассе М4 "Дон", где тысячи авто оказались в снежном плену, полностью восстановили движение

Движение по федеральной трассе М4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, закрытое из-за мощной метели, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского управления ГИБДД.

"Движение на автодороге М4 "Дон" в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905-го по 944-й километр транспорт движется плотным потоком. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям", — уточнили в управлении.