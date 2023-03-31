На трассе М4 "Дон", где тысячи авто оказались в снежном плену, полностью восстановили движение
Движение по трассе М4 "Дон" в Ростовской области полностью восстановлено
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Движение по федеральной трассе М4 "Дон" на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, закрытое из-за мощной метели, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского управления ГИБДД.
"Движение на автодороге М4 "Дон" в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905-го по 944-й километр транспорт движется плотным потоком. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям", — уточнили в управлении.
В областном главке МЧС подтвердили, что движение было открыто в 21:00. К ликвидации последствий затора на трассе М4 "Дон" было привлечено 258 человек и 192 единицы техники.
Напомним, накануне на область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки. К 9:00 утра 31 марта начали пропускать и первые фуры. Также в пробке оказалось более 30 автобусов, в которых находится свыше 760 пассажиров.