Мощный снегопад оставил без света почти 35 тысяч россиян

Заторы и проблемы с электричеством возникли из-за сильного ветра и мокрого снега в Ростовской области. 35 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Жители региона сфотографировали поваленные от снегопада деревья. Фото © VK / vrn24

"Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и мокрого снега — остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трёх городах в центре Ростовской области. Энергетики переведены в режим повышенной готовности", — написал глава региона в телеграм-канале.

К оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены более трёхсот бригад — 1244 рабочих и 640 единиц техники в совокупности. Работать над устранением последствий стихийного бедствия будут в круглосуточном режиме.

Голубев добавил, что непростая ситуация сохраняется на трассе М4 "Дон", где из-за непогоды произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. Принято решение о направлении к местам заторов дополнительных сил и средств МЧС, также для людей оборудуют пункты обогрева, рассказал губернатор.