Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 17:13

Мощный снегопад оставил без света почти 35 тысяч россиян

В Ростовской области из-за сильного снегопада 35 тысяч человек лишились электричества

<p>Последствия снегопада в Ростовской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/overhear_vkamenske" target="_blank" rel="noopener noreferrer">overhear_vkamenske</a></p>

Последствия снегопада в Ростовской области. Обложка © t.me / overhear_vkamenske

Заторы и проблемы с электричеством возникли из-за сильного ветра и мокрого снега в Ростовской области. 35 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Жители региона сфотографировали поваленные от снегопада деревья. Фото © VK / vrn24

Жители региона сфотографировали поваленные от снегопада деревья. Фото © VK / vrn24

"Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и мокрого снега — остались без энергоснабжения почти 35 тысяч жителей в восьми районах и трёх городах в центре Ростовской области. Энергетики переведены в режим повышенной готовности", — написал глава региона в телеграм-канале.

К оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены более трёхсот бригад — 1244 рабочих и 640 единиц техники в совокупности. Работать над устранением последствий стихийного бедствия будут в круглосуточном режиме.

Голубев добавил, что непростая ситуация сохраняется на трассе М4 "Дон", где из-за непогоды произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. Принято решение о направлении к местам заторов дополнительных сил и средств МЧС, также для людей оборудуют пункты обогрева, рассказал губернатор.

В Магадане ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

В Магадане ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

Ранее Лайф сообщал, что около 40 машин оказались в снежному плену на дороге в Териберку. Спасателям удалось вытащить из затора 24 человека. Для жертв стихии власти Мурманской области организовали пункт обогрева.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров