В Магадане ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

Власти Магадана ввели в городе режим ЧС из-за череды снежных и тепловых циклонов, а также выпадения полуторамесячной нормы осадков на протяжении недели. Об этом сообщил глава города Юрий Гришан в своём телеграм-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ситуацией на дорогах и во дворах принято решение с 18:00 (10:00 мск. — Прим. Лайфа) 19 марта ввести режим ЧС", — отметил градоначальник.

Он также раскритиковал работу управляющих компаний города, которые не приступили к выполнению своих обязательств. В ближайшее время соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру. Гришан ожидает, что режим ЧС будет снят в ближайшую неделю, если на улицах вновь не будет снега.