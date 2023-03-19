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19 марта, 10:04

В Магадане ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов

Власти Магадана ввели в городе режим ЧС из-за череды снежных и тепловых циклонов, а также выпадения полуторамесячной нормы осадков на протяжении недели. Об этом сообщил глава города Юрий Гришан в своём телеграм-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ситуацией на дорогах и во дворах принято решение с 18:00 (10:00 мск. Прим. Лайфа) 19 марта ввести режим ЧС", — отметил градоначальник.

Он также раскритиковал работу управляющих компаний города, которые не приступили к выполнению своих обязательств. В ближайшее время соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру. Гришан ожидает, что режим ЧС будет снят в ближайшую неделю, если на улицах вновь не будет снега.

В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега

В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега

Ранее Лайф сообщал, что в Магадане и двух округах области объявили лавинную опасность из-за сильного снегопада.

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ТАСС / МЧС России

Артур Белкин
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