Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон"
Первые фуры начали пропускать на трассе М4 "Дон", где из-за снегопада образовалась пробка
Первые большегрузы начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области, где из-за аномального снегопада образовалась многокилометровая пробка.
Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон". Видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области
"В направлении Москвы пошли первые фуры. <...> Произведён демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации карманов с помощью инженерной техники (бульдозеров) для проезда автомобильного транспорта. Эвакуирован 51 человек", — говорится в сообщении областного ГУ МЧС.
Обстановка на трассе М4 "Дон". Видео © SHOT
Как уточняет SHOT, люди, которым удалось переночевать в ближайших гостиницах, начинают возвращаться к своим авто. В первую очередь из снежного плена начали освобождать легковушки, а водители фур провели без движения больше 18 часов.
Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": десятки авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров. По данным МЧС, из снежного плена спасают 238 человек и 152 машины.
Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области