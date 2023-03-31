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31 марта, 05:58

Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон"

Первые фуры начали пропускать на трассе М4 "Дон", где из-за снегопада образовалась пробка

Первые большегрузы начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области, где из-за аномального снегопада образовалась многокилометровая пробка.

Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон". Видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

"В направлении Москвы пошли первые фуры. <...> Произведён демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации карманов с помощью инженерной техники (бульдозеров) для проезда автомобильного транспорта. Эвакуирован 51 человек", — говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

Обстановка на трассе М4 "Дон". Видео © SHOT

Как уточняет SHOT, люди, которым удалось переночевать в ближайших гостиницах, начинают возвращаться к своим авто. В первую очередь из снежного плена начали освобождать легковушки, а водители фур провели без движения больше 18 часов.

У застрявшего на трассе М4 "Дон" бойца с ампутированной ногой началось кровотечение

У застрявшего на трассе М4 "Дон" бойца с ампутированной ногой началось кровотечение

Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": десятки авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров. По данным МЧС, из снежного плена спасают 238 человек и 152 машины.

Обложка ©

Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

Александра Вишнякова
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