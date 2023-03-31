Первые большегрузы начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области, где из-за аномального снегопада образовалась многокилометровая пробка.

Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон". Видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

"В направлении Москвы пошли первые фуры. <...> Произведён демонтаж пяти барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации карманов с помощью инженерной техники (бульдозеров) для проезда автомобильного транспорта. Эвакуирован 51 человек", — говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

Обстановка на трассе М4 "Дон". Видео © SHOT