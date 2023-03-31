Обстановка на трассе М-4 "Дон": 238 человек спасают из снежного плена, пробка сократилась до 30 км

Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, образовавшаяся из-за аномального снегопада, сократилась с 60 до 30 км. Об этом сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, из снежного плена спасают 238 человек и 152 машин.

Работа МЧС на месте затора в Ростовской области. Видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

"Протяжённость затора на трассе М-4 "Дон" сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы", — говорится в сообщении МЧС.