Обстановка на трассе М-4 "Дон": 238 человек спасают из снежного плена, пробка сократилась до 30 км
МЧС: Протяжённость пробки на трассе М-4 "Дон", вызванной снегопадом, сократилась до 30 км
Пробка на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, образовавшаяся из-за аномального снегопада, сократилась с 60 до 30 км. Об этом сообщает МЧС РФ. По данным ведомства, из снежного плена спасают 238 человек и 152 машин.
Работа МЧС на месте затора в Ростовской области. Видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области
"Протяжённость затора на трассе М-4 "Дон" сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы", — говорится в сообщении МЧС.
Всего работает 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания, там размещены 147 человек.
Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": десятки авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. В магазинах и на заправках — огромные очереди, ведь люди не знают, какие сюрпризы им ещё преподнесёт погода. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев, организованы маршруты для доставки продуктов, людей начали эвакуировать.