У застрявшего на трассе М-4 "Дон" бойца с ампутированной ногой началось кровотечение

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжается снежный коллапс. Застрявшие в огромной пробке люди жалуются на нехватку медицинской помощи. Одним из них оказался российский военный, который потерял ногу на передовой и ехал из Нижнего Новгорода в Алчевск ЛНР. В дороге у него началось кровотечение, передаёт SHOT.

Людям в пробках на трассе М-4 "Дон" становится плохо, но скорые не могут к ним доехать. Видео © t.me / SHOT

Он рассказал, что был в Нижнем Новгороде на реампутации конечностей — ногу он потерял после подрыва на мине на передовой. После процедуры он направлялся в другой стационар, находящийся в ЛНР, однако место перевязки "растрясло" в дороге и началось кровотечение. Ему требуется сменить бинт, однако из-за снежной засады скорые просто проезжают мимо. По словам мужчины, операторы экстренных служб просто бросают трубку, когда слышат адрес вызова.

Это не единственный случай начавшихся проблем. У многих граждан, которые по несколько часов стоят в пробке из-за сильнейшего снегопада, повышается артериальное давление, а у кого-то — падает уровень сахара в крови. В данный момент специалисты продолжают устранять последствия.