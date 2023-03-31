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30 марта, 22:59

У застрявшего на трассе М-4 "Дон" бойца с ампутированной ногой началось кровотечение

Людям в пробках на трассе под Ростовом становится плохо, но скорые не могут к ним доехать

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области продолжается снежный коллапс. Застрявшие в огромной пробке люди жалуются на нехватку медицинской помощи. Одним из них оказался российский военный, который потерял ногу на передовой и ехал из Нижнего Новгорода в Алчевск ЛНР. В дороге у него началось кровотечение, передаёт SHOT.

Людям в пробках на трассе М-4 "Дон" становится плохо, но скорые не могут к ним доехать. Видео © t.me / SHOT

Он рассказал, что был в Нижнем Новгороде на реампутации конечностей — ногу он потерял после подрыва на мине на передовой. После процедуры он направлялся в другой стационар, находящийся в ЛНР, однако место перевязки "растрясло" в дороге и началось кровотечение. Ему требуется сменить бинт, однако из-за снежной засады скорые просто проезжают мимо. По словам мужчины, операторы экстренных служб просто бросают трубку, когда слышат адрес вызова.

Это не единственный случай начавшихся проблем. У многих граждан, которые по несколько часов стоят в пробке из-за сильнейшего снегопада, повышается артериальное давление, а у кого-то — падает уровень сахара в крови. В данный момент специалисты продолжают устранять последствия.

Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон"

Тысячи машин оказались в снежном плену на трассе М4 "Дон"

Лайф рассказывал, что внезапно обрушившийся на Ростовскую область снегопад — самый поздний за последние десятилетия. В пяти муниципалитетах региона введён режим ЧС, трасса М4 "Дон" перекрыта. На заправках и в магазинах теперь скапливаются огромные очереди, а люди по несколько часов стоят в пробках на дорогах. Сотрудниками МЧС развёрнуты пункты обогрева.

Обложка ©

t.me / Privet-Rostov.ru — новости Ростова

Оксана Попова
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