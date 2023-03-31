Спасатели эвакуировали 20 человек с заблокированной из-за снегопада трассы М4 "Дон"

С участка трассы М4 "Дон" под Ростовом-на-Дону, где из-за сильнейшего снегопада образовалась огромная пробка, эвакуировано 20 человек. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев, властями также были организованы маршруты для доставки продуктов.

Обстановка на трассе М4 "Дон" под Ростовом-на-Дону. Видео © t.me / 161.RU | Новости Ростова

"По состоянию на 03:00 развёрнуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Организовано семь маршрутов доставки продуктов", — написал он в телеграм-канале.

Специалисты экстренных служб также сделали четыре разрыва в осевом барьерном ограждении, благодаря чему легковые автомобили могут покинуть заблокированный участок.