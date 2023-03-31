На трассе М4 "Дон", где тысячи машин оказались в снежном плену, началось движение в обе стороны

Движение по трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где в пробке из-за аномального снегопада скопились тысячи машин, началось в обе стороны. Об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС РФ Сергей Филиппов.

"В заторе находятся ещё более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".