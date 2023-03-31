На трассе М4 "Дон", где тысячи машин оказались в снежном плену, началось движение в обе стороны
Движение по трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где в пробке из-за аномального снегопада скопились тысячи машин, началось в обе стороны. Об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС РФ Сергей Филиппов.
"В заторе находятся ещё более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров, сотрудники МЧС вытаскивают из снежного плена в первую очередь легковушки, но к 9.00 мск начали пропускать и первые фуры. Также в пробке оказалось более 30 автобусов, в которых находится свыше 760 пассажиров.
t.me / mchs_official