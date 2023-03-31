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31 марта, 07:45

Жителям юга России рассказали, когда закончится снежный апокалипсис

Вильфанд: Негативная ситуация с погодой на юге России будет сохраняться ещё два дня

Плохая погода в южных регионах России будет сохраняться ещё два дня, после чего наступит потепление. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра будет ещё сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно", — сказал он.

По словам синоптика, в ночь на 1 апреля в Калмыкии ожидаются заморозки до -4 градусов, а в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области будет до -6 градусов, но затем в регионы придёт потепление. Кроме того, Вильфанд объяснил, что резкое ухудшение погоды на юге страны связано со столкновением тёплых и холодных воздушных масс. В результате в Ростовской области выпало местами до 48 мм осадков, что сильно превышает месячную норму.

"В воскресенье будут дожди заметные, но это уже не так негативно", — добавил синоптик.

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А москвичам Вильфанд спрогнозировал в начале апреля дождь, гололедицу и заморозки. Причём температура воздуха в столице составит плюс 5–10 градусов.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Светлана Оперук
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