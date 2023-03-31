Жителям юга России рассказали, когда закончится снежный апокалипсис

Плохая погода в южных регионах России будет сохраняться ещё два дня, после чего наступит потепление. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра будет ещё сохраняться такая негативная ситуация, послезавтра она уже улучшится существенно", — сказал он.

По словам синоптика, в ночь на 1 апреля в Калмыкии ожидаются заморозки до -4 градусов, а в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области будет до -6 градусов, но затем в регионы придёт потепление. Кроме того, Вильфанд объяснил, что резкое ухудшение погоды на юге страны связано со столкновением тёплых и холодных воздушных масс. В результате в Ростовской области выпало местами до 48 мм осадков, что сильно превышает месячную норму.