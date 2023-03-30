Вильфанд спрогнозировал москвичам дождь, гололедицу и заморозки в начале апреля

Ночные заморозки, гололедица, мокрый снег, дожди и плюс 5–10 градусов в течение дня ожидаются в Москве 1 апреля. Улучшение погоды в последующие дни не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 апреля температурный фон будет около нормы: ночью минус два – плюс три градуса и днём плюс 5–10 градусов. Погода будет облачная с прояснением, днём будет дождь, а ночью — дождь с мокрым снегом, поэтому прогнозируется гололедица", — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, 2 апреля характер погоды не поменяется: ночью прогнозируется плюс 1–6 градусов, днём — плюс 6–11 градусов. В понедельник, 3 апреля, будет небольшое похолодание.