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30 марта, 04:06

Вильфанд спрогнозировал москвичам дождь, гололедицу и заморозки в начале апреля

Ночные заморозки, гололедица, мокрый снег, дожди и плюс 5–10 градусов в течение дня ожидаются в Москве 1 апреля. Улучшение погоды в последующие дни не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 апреля температурный фон будет около нормы: ночью минус два – плюс три градуса и днём плюс 5–10 градусов. Погода будет облачная с прояснением, днём будет дождь, а ночью — дождь с мокрым снегом, поэтому прогнозируется гололедица", — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

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По словам метеоролога, 2 апреля характер погоды не поменяется: ночью прогнозируется плюс 1–6 градусов, днём — плюс 6–11 градусов. В понедельник, 3 апреля, будет небольшое похолодание.

Ранее врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Полянке" Анна Лупач дала несколько советов людям, чьё самочувствие зависит от капризов погоды. Эксперт объяснила, что обычно организм быстро приспосабливается к изменениям окружающей среды, однако в некоторых случаях механизм адаптации даёт сбой и "ломается".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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