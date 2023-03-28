Синоптик предупредил о резком похолодании в ряде регионов РФ

К концу рабочей недели сильно похолодает в ряде регионов страны. Что касается погоды на европейской территории России, то она возвращается к норме. Об этом в беседе с URA.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в течение ближайших трёх дней ночная температура в Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде и Новом Уренгое упадёт до минус 20–25 градусов. Похолодания также стоит ждать в Краснодарском крае и Крыму — до семи-восьми градусов. А вот погода на европейской территории России возвращается к норме, продолжил синоптик.

"Погода на европейской территории России опережала своё развитие примерно на три недели. Сейчас происходит возвращение к норме. Если 28 марта температура воздуха в Москве составила плюс десять градусов, то завтра к вечеру прогнозируется постепенное понижение до плюс двух-четырёх. В ночь на 30 марта уже до нуля. В четверг днём — плюс пять-семь градусов. То есть температура сразу понизится на шесть-семь градусов", — подчеркнул он.

По словам метеоролога, похолодание придёт и к жителям Урала. Если ещё 27 марта в Свердловской области температура была около плюс 12–15 градусов, то уже 29 марта столбики термометра опустятся до отрицательных значений. Вместе с этим синоптик заметил, что такая погода вполне соответствует климатическим характеристикам. В дальнейшем в этом регионе температура упадёт до минус двух-семи, а днём будет плюс пять-девять градусов. В Челябинске 30 марта ночью будет минус четыре-шесть градусов и в последующие дни минимальные значения также будут отрицательные. Днём будет плюс 10–12 градусов, резюмировал он.