Врач дал аллергикам советы по "выживанию" в период цветения растений

Врач-аллерголог Евгений Варламов рассказал, как вылечить поллиноз — сезонное заболевание, причиной которого является аллергия на пыльцу растений. В беседе с РИАМО специалист отметил, что лечение состоит из сокращения контактов с аллергенами, фармакотерапии и аллерген-специфической иммунотерапии.

"К мероприятиям, направленным на элиминацию — уменьшение контакта с аллергенами пыльцы, относятся: избегание в период цветения поездок за город, походов в лес; ограничение пребывания на улице в сухую жаркую, особенно ветреную, погоду; проветривание комнаты только в вечернее время, днём окна должны быть плотно закрыты", — сказал Варламов.

Также, отметил врач, вернувшись домой с открытого воздуха, следует сменить одежду и принять душ. Кроме того, необходимо проводить ежедневную влажную уборку и использовать воздухоочистители.

Аллерголог добавил, что пациентам с поллинозом на период цветения нужно воздержаться от употребления продуктов с перекрёстной реактивностью и препаратов на растительной основе. Помимо этого в период пыления растений не рекомендуется вакцинироваться и ложиться на плановые операции.

Медикаментозная терапия, по словам Варламова, включает приём антигистаминных препаратов: за две недели до начала и до конца сезона пыления. Патогенетическим методом лечения поллиноза является аллерген-специфическая иммунотерапия аллергенами пыльцы (АСИТ), пояснил врач. Она проводится под наблюдением специалиста только в фазе ремиссии заболевания перед сезоном цветения.