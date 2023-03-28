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28 марта, 08:31

Россиянам дали пять советов по борьбе с метеочувствительностью

Врач Лупач посоветовала метеозависимым людям следить за питанием и сном

Врач-терапевт клиники "МЕДСИ на Полянке" Анна Лупач дала несколько советов людям, чьё самочувствие зависит от капризов погоды. В беседе с Лайфом она рассказала о действенных способах борьбы с метеочувствительностью.

Эксперт объяснила, что обычно наш организм быстро приспосабливается к изменениям окружающей среды, однако в некоторых случаях механизм адаптации даёт сбой и "ломается". В таком случае при перемене погоды человек начинает ощущать головную боль, перепады артериального давления, шум в ушах, боль в суставах.

Также могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания. К сожалению, лекарства от метеочувствительности пока не придумали, однако вполне возможно держать это состояние под контролем, отметила врач. Для этого рекомендуется:

  1. Записывать все изменения самочувствия, связанные с погодой.
  2. Просматривать прогноз и по возможности оставаться дома в сильную жару, холод и так далее.
  3. Принимать лекарственные препараты (если они вам назначены на постоянной основе) строго по расписанию.
  4. На консультации с врачом определить таблетки "первой помощи" и принимать их при необходимости.
  5. Придерживаться принципов здорового питания: пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов и заниматься спортом.
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Особенно эти советы будут полезны для жителей Москвы, которые на этой неделе столкнутся с резкими перепадами давления. Кстати, такое явление носит весьма необычное название — "барический лобзик", уточнил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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