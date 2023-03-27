Синоптик предупредила о похолодании на Урале и юге России

В Москве и Московской области до среды продержится относительно тёплая погода. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Так, понедельник порадует москвичей плюсовой температурой 12 градусов. Во вторник температура воздуха составит 12–14 градусов тепла, в основном без осадков с прояснениями.

"Ближе к концу марта пришедший антициклон принесёт похолодание, но оно нас коснётся только краем, поэтому температурные перепады будут не так уж ощутимы. В 30-х числах марта в Московском регионе ночью может подмораживать до пяти градусов, днём воздух прогреется до трёх-восьми градусов", — пояснила Паршина в эфире радио "Комсомольская правда".

А вот в южные города циклон принесёт сильный ветер, грозовые дожди и мокрый снег, но длиться это будет недолго. На Урал и в Юго-Западную Сибирь придётся основной холод. Там в предстоящие дни днём температура может снизиться до нуля градусов. Ночью и утром можно будет наблюдать туман, который будет держаться чуть ли не до полудня из-за влажного воздуха. К тому же земля там не успела просохнуть после дождей.