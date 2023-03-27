Москвичей предупредили о "барическом лобзике" с резкими перепадами давления

На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады давления. Это явление ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал "барическим лобзиком".

"Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть "барический лобзик" нас ждёт на этой неделе", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что в понедельник в Москве зафиксировано давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а во вторник оно поднимется до 743 миллиметров.

Ожидается, что затем барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, а в четверг давление снова увеличится уже на десять единиц.