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27 марта, 09:13

Москвичей предупредили о "барическом лобзике" с резкими перепадами давления

Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве "барический лобзик"

На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады давления. Это явление ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал "барическим лобзиком".

"Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть "барический лобзик" нас ждёт на этой неделе", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что в понедельник в Москве зафиксировано давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а во вторник оно поднимется до 743 миллиметров.

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Ожидается, что затем барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, а в четверг давление снова увеличится уже на десять единиц.

Ранее Лайф сообщал о том, что жителям Москвы пообещали полное исчезновение снега раньше климатической нормы.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Илья Суриков
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