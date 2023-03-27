Москвичей предупредили о "барическом лобзике" с резкими перепадами давления
Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве "барический лобзик"
На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады давления. Это явление ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал "барическим лобзиком".
"Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. То есть "барический лобзик" нас ждёт на этой неделе", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Специалист добавил, что в понедельник в Москве зафиксировано давление на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а во вторник оно поднимется до 743 миллиметров.
Ожидается, что затем барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, а в четверг давление снова увеличится уже на десять единиц.
Ранее Лайф сообщал о том, что жителям Москвы пообещали полное исчезновение снега раньше климатической нормы.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв