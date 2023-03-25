Москвичам пообещали полное исчезновение снега раньше климатической нормы

За последнюю неделю высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 16 сантиметров, достигнув отметки в 9 сантиметров, что существенно ниже климатической нормы. Об этом сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"В Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 см — и утром сегодняшнего дня составила всего 9 см. Такие показатели существенно ниже климатической нормы, которая для 25 марта составляет 22 см", — отмечают синоптики.

Специалисты уверены, что из-за предстоящих тёплых дней, которые могут сопровождаться дождями, полностью снег в Москве может растаять раньше климатической нормы, которая приходится на 6 апреля. Кроме того, температура воздуха в столице уже пятый день подряд находится выше нормы на 4–6 градусов.

Говоря об осадках синоптики заметили, что в Москве уже выпало 42 миллиметра, что составляет 108% от зафиксированной нормы. Следствием этого стало активное таяние снега и увеличение уровня воды, что в ближайшие дни может привести к опасному явлению — "высокое половодье".

"В частности, ожидается достижение отметок опасного явления "высокое половодье" на реке Протва у города Верея, на реке Нара у города Наро-Фоминск, на реке Москва у деревни Барсуки, на реке Искона у деревни Новинки, на реке Волошня у деревни Чертаново, на реке Озерна у деревни Городище, на реке Катыш у села Троицкое, на реке Малая Истра у деревни Киселево, на реке Пахра у посёлка Стрелковская фабрика, на реке Нерская у города Куровское, на реке Северка у села Покровское", — отмечается в публикации.