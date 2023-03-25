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25 марта, 04:45

Москвичам и петербуржцам рассказали о погоде на эти выходные

Синоптик Варакин: Москву и Санкт-Петербург в выходные ждёт облачная погода и дожди

В ближайшие двое суток жителей Москвы ожидает облачная погода и дожди, которые принесут с собой циклоны. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Схожая погода будет на северо-западе России, дожди ожидаются в Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Тверской и Смоленской областях. Температура поднимется до 10–12 градусов, что на пять-семь градусов выше нормы.

Названо четыре города-миллионника России, где в ближайшие выходные будет очень тепло

Названо четыре города-миллионника России, где в ближайшие выходные будет очень тепло

"Но в тылу у этого циклона будет резкое понижение температуры, которое настигнет Санкт-Петербург, Псковскую и другие области в последние дни марта. В Москву похолодание придёт в первые дни апреля", — пояснил Варакин в беседе с радио "Комсомольская правда".

Ранее терапевт рассказала о популярной ошибке россиян весной. По словам Татьяны Романенко, греющее солнце в это время года достаточно обманчиво, земля остаётся по-прежнему холодной, таким образом, раскрываться раньше времени не стоит.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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