Москвичам и петербуржцам рассказали о погоде на эти выходные

В ближайшие двое суток жителей Москвы ожидает облачная погода и дожди, которые принесут с собой циклоны. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Схожая погода будет на северо-западе России, дожди ожидаются в Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Тверской и Смоленской областях. Температура поднимется до 10–12 градусов, что на пять-семь градусов выше нормы.

"Но в тылу у этого циклона будет резкое понижение температуры, которое настигнет Санкт-Петербург, Псковскую и другие области в последние дни марта. В Москву похолодание придёт в первые дни апреля", — пояснил Варакин в беседе с радио "Комсомольская правда".