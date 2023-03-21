Поэтому часто болеют: Терапевт рассказала о популярной ошибке россиян весной

Весной люди зачастую одеваются не по погоде, из-за чего рискуют простудиться. О такой популярной ошибке россиян в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Люди одеваются не по погоде, хотят раскрыться. Естественно, весна — это пик простудных, вирусных заболеваний, потому что здесь фактором риска выступает переохлаждение", — отметила она.

По словам эксперта, весной большинство людей недооценивают особенности климатических условий и "оголяются". Однако греющее солнце обманчиво — земля пока по-прежнему холодная. Врач-терапевт Надежда Чернышёва в свою очередь отметила, что многие весной надевают одежду, которая, наоборот, предназначена для аномальных холодов.

"Предположим, вы оделись так, как будто на улице минус 40 градусов. А потом выглянуло солнце, вам, соответственно, стало жарко, вы сняли с себя определённое количество одежды, не заметили, что резко похолодало, и вас продуло, так как вы вспотели. Переохладиться и заболеть сейчас очень легко!" — подчеркнула она в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, нынешние условия являются подходящими для распространения возбудителей ОРВИ. Специалист призвала следить за прогнозом погоды: если ожидаются осадки, то нужно выбрать обувь, которая не промокнет, и одежду, прикрывающую тело от ветра. Кроме того, врач посоветовала брать с собой носки, чтобы не сидеть весь день с мокрыми ногами.

Чернышёва подчеркнула, что убирать зимнюю одежду пока рано, так как в марте погода довольно переменчивая. По её мнению, избавиться от шапок и перчаток стоит, когда столбики термометров поднимутся до 15 градусов выше нуля.