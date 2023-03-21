Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 11:17

Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег, и это раньше многолетних норм

"Фобос": Снежный покров в Москве сойдёт в начале апреля, что раньше многолетней нормы

Снежный покров в Москве полностью сойдёт в начале апреля, что раньше многолетней климатической нормы на несколько дней. Об этом сообщает портал центра погоды "Фобос".

"Полный сход постоянного снежного покрова в столице ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней даты XXI века", — отмечают синоптики.

Примечательно, что с прошлой субботы высота снежного покрова ежедневно уменьшается на один сантиметр и сейчас составляет 24 сантиметра, что на пять меньше климатической нормы. При этом уже с 23 марта синоптики прогнозируют более интенсивное таяние снега за счёт высокой температуры воздуха и тёплых дождей.

Названы города России, которые весной может частично затопить

Названы города России, которые весной может частично затопить

Ранее похожий прогноз дал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов, который сообщил, что снег в Москве полностью растает в начале апреля.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Артур Белкин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров