Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег, и это раньше многолетних норм

Снежный покров в Москве полностью сойдёт в начале апреля, что раньше многолетней климатической нормы на несколько дней. Об этом сообщает портал центра погоды "Фобос".

"Полный сход постоянного снежного покрова в столице ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней даты XXI века", — отмечают синоптики.

Примечательно, что с прошлой субботы высота снежного покрова ежедневно уменьшается на один сантиметр и сейчас составляет 24 сантиметра, что на пять меньше климатической нормы. При этом уже с 23 марта синоптики прогнозируют более интенсивное таяние снега за счёт высокой температуры воздуха и тёплых дождей.