Названы города России, которые весной может частично затопить

В некоторых регионах России из-за "дружного развития половодья и дождей" могут начаться затопления в городах. Речь идёт о Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областях, Крыме и Башкирии. Об этом информировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населённых пунктах Самарской области", — сообщил ТАСС Вильфанд.

Учёный добавил, что при умеренных или интенсивных дождях возможны аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму, не исключены прорывы дамб. Он уточнил, что речь идёт лишь о вероятном развитии событий при условии интенсивных осадков и быстрого таяния снега.