Капризы воды: Глава МЧС назвал Лайфу регионы России с высоким риском скорого удара стихии

Глава МЧС Александр Куренков рассказал Лайфу о новых возможных паводках в Сибири и на Дальнем Востоке, а также объяснил, что сегодня есть способы спрогнозировать подтопление каждого конкретного дома, но муниципалитеты не всегда выполняют рекомендации ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков предупредил о новых паводках в Сибири и на Дальнем Востоке. Видео © LIFE

"В этом году были аномальные морозы на Дальнем Востоке и в Сибири. И в рамках передовых групп, которые мы отправили от МЧС, проверена толщина льда, и местами она достигает двух метров. Поэтому в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока в рамках вскрытия рек будет определённая проблематика с паводками", — отметил Куренков.

Он также прокомментировал ситуацию с подтоплениями домов в Самарской области. По его словам, там земля была сильно промёрзшей, поэтому вода не смогла в неё впитаться, оставаясь на поверхности во время паводка. Глава МЧС подчеркнул, что работа по оповещению населения об угрозе удара стихии проводится, но пробуксовки в этом вопросе бывают на местах, хотя само ведомство оперативно предоставляет информацию по возможному затоплению территорий, вплоть до указания конкретных домов.

"Мы хотели бы обратить внимание, что, когда мы в муниципалитеты из наших дежурных служб отдаём информацию, хотелось бы, чтобы они очень внимательно отрабатывали и доносили до людей чётко-конкретно, что будет подтоплено, без определённой халатности, и чётко выполняли свои обязанности", — заключил собеседник Лайфа.