Жителей Приморья предупредили о ранних и сильных паводках

В этом году период вскрытия рек в Приморском крае будет сложным — уровень воды будет выше среднего, паводки начнутся раньше обычного — в третьей декаде марта на 3-10 дней. Об этом говорится в справке Росгидромета.

"В третьей декаде марта — первой декаде апреля на 3-10 дней раньше средних многолетних сроков ожидается вскрытие рек Приморского края. Выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидаются <…> на реках Приморского края (на 0,5-1,1 м)", — говорится в прогнозе.

На территории региона сейчас снежного покрова больше обычного, а значит и воды в нём много. Норма по этому показателю превышена на 5-30% на большей части центральных и северных районов, и в несколько раз — в некоторых восточных.