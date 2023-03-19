Москвичам назвали дату исчезания сугробов

После солнечных выходных дней в Москве на следующей неделе будет достаточно тёплая погода. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

"В начале следующей недели весна снова вступит в свои права, температура пойдёт вверх — и снова мы окунёмся в большое тепло", — отметил синоптик.

Как уточнил Шувалов, метеопрогноз говорит о том, что весна опережает сроки, на всей территории РФ третья декада марта будет с положительно аномальной температурой. По его словам, снег в столичном регионе уже активно тает, а благодаря тёплой погоде он полностью сойдёт примерно 5–8 апреля.