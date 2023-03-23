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23 марта, 06:00

Названо четыре города-миллионника России, где в ближайшие выходные будет очень тепло

"Яндекс.Погода": В Россию пришла настоящая весна, в выходные в крупных городах будет тепло

Жителей Москвы 25 и 26 марта ожидает дождь, а самая тёплая погода будет в Ростове-на-Дону и Волгограде, а также некоторых других городах страны. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили прогноз на выходные с помощью технологии "Метеум", а Лайф ознакомился с их выводами.

В Москве в ближайшую субботу ожидается дождь, температура воздуха будет примерно плюс десять градусов. В последний день недели она упадёт до семи градусов выше нуля.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в субботу, 25 марта, застанут жители Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары и Воронежа. Наиболее комфортная погода будет в Ростове-на-Дону и Волгограде, где будет тепло все выходные. Теплее станет в сибирских и уральских городах — с этой недели в Россию придёт настоящая весна. Так, в Сибири ожидается плюсовая температура. Холоднее всего — в Новосибирске, Перми и Омске: в этих городах среднесуточная температура достигнет плюс шести градусов.

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Погода 25 марта в городах-миллионниках:

  • Волгоград — облачно с прояснениями, +19 °С,
  • Воронеж — пасмурно, +15 °С,
  • Екатеринбург — небольшой дождь, +5 °С,
  • Казань — небольшой дождь, +8 °С,
  • Красноярск — пасмурно, +6 ° С,
  • Москва — небольшой дождь, +10 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой дождь, +7 °С,
  • Новосибирск — облачно с прояснениями, +5 °С,
  • Омск — пасмурно, +5 °С,
  • Пермь — дождь со снегом, +4 °С,
  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +18 °С,
  • Самара — пасмурно, +13 °С,
  • Санкт-Петербург — дождь со снегом, +4 °С,
  • Уфа — небольшой дождь, +6 °С,
  • Челябинск — облачно с прояснениями, +8 °С.

Погода 26 марта в городах-миллионниках:

  • Волгоград — пасмурно, +16 °С,
  • Воронеж — небольшой дождь, +13 °С,
  • Екатеринбург — пасмурно, +7 °С,
  • Казань — небольшой дождь, +10 °С,
  • Красноярск — пасмурно, +8 °С,
  • Москва — небольшой дождь, +7 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой дождь, +7 °С,
  • Новосибирск — пасмурно, +5 °С,
  • Омск — пасмурно, +4 °С,
  • Пермь — пасмурно, +6 °С,
  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +17 °С,
  • Самара — пасмурно, +17 °С,
  • Санкт-Петербург — дождь, +5 °С,
  • Уфа — пасмурно, +9 °С,
  • Челябинск — пасмурно, +8 °С.
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Иван Косицын
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