Москвичам рассказали, когда придёт "дружная весна"

В пятницу и выходные на этой неделе москвичей ожидает "дружная весна". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что так называется погда, когда тепло и идут дожди, что ведёт к быстрому таянию снега.

"В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днём будет очень тепло — до плюс 10–13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются тёплая погода и тёплые дожди, называется дружной весной", — цитирует ТАСС Вильфанда.

Уже к понедельнику, 27 марта, высота сугробов в столице заметно уменьшится, потому что тёплые дожди разрушат снежные покровы. По словам Вильфанда, погода, которая сейчас наблюдается в Москве, — апрельская, потому что температурные показатели значительно превышают климатическую норму.