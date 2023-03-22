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21 марта, 22:51

Москвичам рассказали, когда придёт "дружная весна"

Вильфанд пообещал Москве "дружную весну" с теплом до 10–13 градусов

В пятницу и выходные на этой неделе москвичей ожидает "дружная весна". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что так называется погда, когда тепло и идут дожди, что ведёт к быстрому таянию снега.

"В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днём будет очень тепло — до плюс 10–13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются тёплая погода и тёплые дожди, называется дружной весной", — цитирует ТАСС Вильфанда.

Уже к понедельнику, 27 марта, высота сугробов в столице заметно уменьшится, потому что тёплые дожди разрушат снежные покровы. По словам Вильфанда, погода, которая сейчас наблюдается в Москве, — апрельская, потому что температурные показатели значительно превышают климатическую норму.

Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег, и это раньше многолетних норм

Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег, и это раньше многолетних норм

Ранее Лайф писал, что Вильфанд предупредил о риске затоплений в Смоленске, Брянске и Уфе. Тому причиной, по словам учёного, "дружное развитие половодья и дождей".

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Арина Родионова
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