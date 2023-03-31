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31 марта, 07:26

Более 30 автобусов с сотнями пассажиров застряло в пробке из-за снегопада на трассе "Дон"

В застрявших в пробке автобусах на трассе М4 "Дон" остаётся более 760 пассажиров

Более 30 автобусов, в которых находится свыше 760 пассажиров, остаётся в пробке на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где из-за аномального снегопада образовались многокилометровые заторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

Спасатели ликвидируют последствия снегопада на трассе М4 "Дон". Видео © t.me / mchs_official

"33 автобуса, 766 человек, остаются в пробке на трассах из-за снегопада в Ростовской области", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в министерстве добавили, что из-за сложных погодных условий принято решение о закрытии движения пассажирских автобусов по маршрутам на север Ростовской области.

"Вчера в 18:00 принято решение о закрытии вокзалов, чтобы не усугублять ситуацию. Сегодня по ряду направлений: Краснодар, Ставрополь, Таганрог — по М4 "Дон" до Новочеркасска движение [пассажирских автобусов] было возобновлено", — указали в ведомстве.

Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон"

Первые фуры начали вызволять из снежного плена на трассе М4 "Дон"

В регионе работает восемь стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам доставляют продукты. С помощью тяжёлой техники был организован подвоз топлива для заправки транспортных средств, застрявших в пробке.

Накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": десятки авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров. Как сообщили в МЧС, из снежного плена спасают 238 человек и 152 машины.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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