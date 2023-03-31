Более 30 автобусов с сотнями пассажиров застряло в пробке из-за снегопада на трассе "Дон"

Более 30 автобусов, в которых находится свыше 760 пассажиров, остаётся в пробке на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, где из-за аномального снегопада образовались многокилометровые заторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

Спасатели ликвидируют последствия снегопада на трассе М4 "Дон". Видео © t.me / mchs_official

"33 автобуса, 766 человек, остаются в пробке на трассах из-за снегопада в Ростовской области", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в министерстве добавили, что из-за сложных погодных условий принято решение о закрытии движения пассажирских автобусов по маршрутам на север Ростовской области.

"Вчера в 18:00 принято решение о закрытии вокзалов, чтобы не усугублять ситуацию. Сегодня по ряду направлений: Краснодар, Ставрополь, Таганрог — по М4 "Дон" до Новочеркасска движение [пассажирских автобусов] было возобновлено", — указали в ведомстве.