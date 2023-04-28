Центральная часть России окажется во власти холода и дождей в начале мая

На большей части Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается похолодание с дождями в период с 29 апреля по 1 мая, циклон будет двигаться с запада на восток. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Жителей Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей ждут затяжные дожди с грозами, ветер усилится до 15–17 метров в секунду. В некоторых регионах возможен град.

"В субботу ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, ночью по западу области местами сильные дожди, грозы и град, при грозах порывистый ветер 15–17 м/с. В воскресенье также небольшие и местами умеренные дожди, 1 мая — облачно с прояснениями, небольшие дожди", — уточнила синоптик Гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова.

Неустойчивая погода прогнозируется в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях, там днём столбик термометра поднимется до 13–17 градусов тепла, а ночью опустится до 3–8 градусов. Местами ожидаются дожди и сильный ветер.

В Брянской, Ивановской, Калужской и Костромской областях вероятность дождей меньше, ночами температура опустится до плюс 2–4 градусов, днём будет в районе 14 градусов. Лучше всего придётся жителям Костромы, в их регионе ожидается до плюс 23 градусов.